Angebranntes Mittagessen löst Feuerwehreinsatz aus

Polizei Lohr

Am 19.01.2017 gegen 12.00 Uhr kam es zu einem größeren Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem starke Rauchentwicklung in einem Haus in Sackenbach gemeldet worden war.