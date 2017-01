Kaninchen bei Eiseskälte im Wald aufgefunden

Am Sonntag fand die Dame dann noch zwei weitere Kaninchen im dortigen Bereich auf. Bei den aufgefundenen offenkundigen Haustieren handelte es sich um Jungtiere bzw. eine Zwergkaninchenrasse, die auffällig hängende Ohren wie sog. Widder und verschiedenfarbige Haarkleider haben. Die Finderin nahm sich zunächst der Tiere an. Dem Anschein nach kann davon ausgegangen werden, dass die Haustiere bei winterlichen Wetterverhältnissen ausgesetzt wurden, was wohl ohne das beherzte Eingreifen der Dame aus Rodenbach den Tod der Tiere zur Folge gehabt hätte. Daher ermittelt nun die Polizeiinspektion wegen Straftatbeständen nach dem Tierschutzgesetz.Lohr am Main, Lkrs. Main-Spessart- Am 11.01.2017 gegen 19.30 Uhr entwendete ein Diebespärchen mehrere Geldscheine im Lidl-Einkaufsmarkt. Die zwei Personen, ein großer, schlanker Mann und eine Frau, die nur Englisch sprachen, verwickelten eine Kassiererin beim Bezahlen in ein Gespräch und lenkten diese ab. Bei dem Versuch, Geld an der Kasse gewechselt zu bekommen, gelang es dabei wohl dem Mann, aus der Kasse mehrere Geldscheine zu entnehmen.- Am 16.01.2017 gegen 09.30 Uhr ereignete sich an der Einmündung vom Parkdeck / Alfred-Stumpf-Straße auf die Anlagenstraße ein Unfall zwischen zwei Pkw. Der eine wollte von der Alfred-Stumpfstraße in die Anlagenstraße abbiegen, der andere vom Parkdeck aus gerade in die Alfred-Stumpf-Straße weiterfahren. Die Pkw kollidierten frontal auf der Kreuzung und wurden leicht beschädigt. Der Fahrer, der aus Richtung des Parkdecks kam, räumte daher die Kreuzung. Der Fahrer, die in die Anlagenstraße einbiegen wollte, gestikulierte und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Nachdem der andere Fahrer geraume Zeit im Bereich der Unfallstelle auf den Fahrer des anderen Fahrzeugs ergebnislos gewartet hatte, verständigte er schließlich die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte später dann auch den flüchtigen Unfallbeteiligten, einen 70-jährigen, an seiner Wohnanschrift antreffen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht zu.- Am 16.01.2017 gegen 08.00 Uhr fuhr der 45-jährige Fahrer eines Busses auf ein an der Einmündung zur Ruppertshüttener Straße wartenden Pkw auf. Beide Fahrzeug waren zuvor von der B26 aus Richtung Sackenbach abgefahren. Durch den Auffahrunfall erlitt die Fahrerin des Pkw leichte Blessuren, ihre beiden Insassinnen blieben unverletzt. Der Fahrer des Busses und seine Fahrgäste blieben ebenfalls unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000,- Euro.Steinbach, Lkrs. Main-Spessart- Am 16.01.2017 gegen 06.00 Uhr überholte der Fahrer eines Pkw der Marke Ford ein vorausfahrendes Fahrzeug, obwohl aus der Gegenrichtung ein Pkw entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, mussten zwei Fahrzeuge eine Vollbremsung machen. Als Fahrer des überholenden Pkw konnte ein 25-jähriger ermittelt werden, der nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen kann.

