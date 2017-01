In Sendelbach in Hecke gerauscht und geflüchtet

Mit Alkohol im Blut Kontrolle über Pkw verloren

Am 14.01.2017 gegen 22.45 Uhr verlor ein Pkw-Fahrer scheinbar die Kontrolle über sein Fahrzeug in der Neubrunnenstraße und schleuderte mit seinem Pkw in eine Grundstückshecke. Der Fahrer setzte zurück auf die Straße, fuhr ein Stück weiter, wendete und fuhr erneut an der Unfallstelle vorbei. Danach allerdings fuhr er - ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern - davon. Anhand von an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteilen sowie Zeugenaussagen konnte schließlich der 44-jähriger Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Angesichts seines frisch unfallbeschädigten Pkws war der dann auch schnell überführt. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht sowie ein Fahrerlaubnisentzug zu.

Steinfeld. Am 15.01.2017 gegen 04.00 Uhr wurde ein 18-jähriger Fahranfänger von einer Polizeistreife kontrolliert. Der Pkw des jungen Mannes wies deutliche Unfallschäden auf, zudem war der Fahrer alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Die Unfallschäden an seinem Fahrzeug rührten von einer Kollision mit einer Leitplanke, nachdem er zuvor am Ortseingang von Steinfeld die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte. Davon ungerührt setzte er nach dem Unfall seinen Weg nach Hause fort, bis er von der Polizeistreife gestoppt wurde. Der verursachte Sachschaden wird auf insgesamt rund 4.500,- Euro geschätzt. Bei dem Fahranfänger wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf den Fahranfänger kommt nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht zu. Es ist davon auszugehen, dass der junge Mann die nächste Zeit kein Auto mehr fahren darf.

Drogenfund bei Personenkontrolle

Lohr. Am 15.01.2017 gegen 10.15 Uhr wurde ein 28-jähriger im Bereich des Lohrer Bahnhofs kontrolliert. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Dieser Verdacht bestätigte sich und der Mann gab den Polizisten eine Kleinmenge Marihuana heraus, das sichergestellt wurde. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen illegalen Drogenbesitzes zu.

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Lohr. Am 16.01.2017 gegen 03.00 Uhr verlor ein 30-jähriger Pkw-Fahrer in der Bgm.-Dr.-Nebel-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Buswartehäuschen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 8.000,- Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurden beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, ein Alkoholtest verlief negativ, ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest hingegen verlief positiv. Daher wurde eine Blutentnahme bei dem Unfallfahrer durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

