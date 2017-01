Sturmtief hält auch Einsatzkräfte in Lohr in Atem

Geldbörsendiebstahl im Supermarkt

In der Nacht vom 12.01.2017 auf den 13.01.2017 frischte zunächst der Wind merklich auf. Am 13.01.2017 gegen 02.30 Uhr ging dann die erste Mitteilung über einen auf die Fahrbahn gestürzten Baum nahe Steinbach bei der Lohrer Polizei ein. Kräfte der örtlichen Feuerwehr konnten den Baum entfernen. Anschließend gingen bis etwa 09.00 Uhr mehrere Notrufe zu blockierten Fahrbahnen oder von den Sturmböen herumgewehte Gegenstände für den Altlandkreis Lohr bei der Polizei und der Integrierten Leitstelle ein. Betroffenen waren vor allem die Bundesstraße am Bischborner Hof, die Staatsstraße von Wiesthal in Richtung Heigenbrücken, die Staatsstraße von Sendelbach in Richtung Hausen, die Staatsstraße Frammersbach in Richtung Wiesen, die Kreisstraße Pflochsbach in Richtung Erlach und die Kreisstraße von Langenprozelten in Richtung Ruppertshütten. Wegen umgestürzter Bäume oder herabgefallener Äste und anderer Gegenstände waren zeitweise Streckensperrungen notwendig. So war beispielsweise die Kreisstraße nach Ruppertshütten für mehrere Stunden im Laufe des heutigen Morgens gesperrt. Dort drohten mehrere Bäume unter der Schneelast umzustürzen, der starke Wind tat dazu noch sein Übriges. Außerdem wurden manchenorts Gegenstände, die im Freien standen und dem Wind eine entsprechende Angriffsfläche boten, umgeweht oder vom Wind fortgetragen. In der Lohrer Stadtgebiet war beispielsweise ein Trampolin gegen ein Auto geschleudert worden. Glücklicherweise kam im hiesigen Bereich bisher niemand durch die entfesselten Naturgewalten körperlich zu Schaden.

Lohr. Am 12.01.2017 gegen 15.30 Uhr wurde einer jungen Frau im Lidl-Markt eine größere Damengeldbörse entwendet worden. Die Börse wurde später im Markt wieder aufgefunden. Das zuvor enthaltene Bargeld allerdings war entwendet worden. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl könnte eine andere Frau stehen, die etwa 40 Jahre alt gewesen sein soll. Sie habe eine kräftige Figur und ein asiatisches Aussehen gehabt, soll etwa 160 cm groß gewesen und schulterlagen, dunkle Haare gehabt haben. Bekleidet wäre die Frau mit einer dunklen Winterjacke gewesen. Zudem habe sie ein Kleinkind auf dem Arm getragen.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main bitte hierzu sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Lohr