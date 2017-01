Unfall bei Frammersbach - stand der Fahrer unter Drogen?

Ein mit drei Personen besetzter Seat Ibiza kam bei winterlichen Verhältnissen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte um und blieb letztlich im dortigen Straßengraben auf dem Dach liegen. Die Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden nur leicht verletzt.Bei der späteren Unfallaufnahme durch die Polizei erhärtete sich der Verdacht, dass der 26jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Die Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen. Die 29 und 30jährigen Mitfahrer mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Schaden am Seat beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.Lohr am Main, Lkr. Main-SpessartIn der Zeit vom 03.01.2017, 18:00 Uhr, bis 07.01.2017, 12:30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter die hölzerne Hauseingangstür eines Reihenendhauses in der Grabenstraße. Das Holz der Türe wurde mit einem bislang unbekannten spitzen Werkzeug großflächig verkratzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.Diesbezüglich bittet die Polizeiinspektion Lohr am Main um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

