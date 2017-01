Kurierfahrer mit gefälschten Papieren gestoppt

Polizei Lohr

Am 04.01.2016 gegen 20.45 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Neuhütten bei einem 45-jähriger Kurierfahrer festgestellt, dass dessen rumänischer Führerschein gefälscht war. Auch bei dem im Anschluss vorgezeigten rumänischen Ausweispapier handelte es sich um eine Fälschung.