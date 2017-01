Fehler beim Überholen in Rechtenbach

Autoseite verkratzt

Am 02.01.2017 gegen 09.30 Uhr schätzte ein 61-jähriger Pkw-Fahrer am Ortsausgang Rechtenbach in Richtung Aschaffenburg eine Verkehrssituation wohl falsch ein und verursachte einen Verkehrsunfall. Vor ihm befand sich ein Linienbus ohne Fahrgäste, der am Ortsausgang nach links abbiegen wollte. Der Busfahrer hatte die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs bereits deutlich reduziert und blinkte links. Dies interpretierte der Pkw-Fahrer scheinbar fälschlicherweise als Aufforderung zum Überholen. Als der Busfahrer dann abbog, konnte der Pkw-Fahrer nicht mehr bremsen. Er prallte mit seinem Auto gegen den abbiegenden Bus und kam erst an der Leitplanke zu Stehen. Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt, der Sachschaden wird auf rund 6.000,- Euro geschätzt.

Lohr. Am 02.01.2017 in der Zeit zwischen 11.30 und 12.00 Uhr wurde die Fahrerseite eines geparkten, schwarzen Seat Ibiza im Wagstädter Weg verkratzt. Die mutwillig angebrachten Kratzer befinden sich auf der gesamten Fahrerseite. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 2.500,- Euro geschätzt.

Hierzu bittet die Polizeiinspektion Lohr am Main um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Lohr