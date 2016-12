Dreister Handtaschendiebstahl in Gaststätte in Lohr

Polizei Lohr

Am Freitagnachmittag wurde aus einer Gaststätte in der Hauptstraße die Handtasche einer Angestellten entwendet. Der Verdacht richtet sich gegen eine ca. 25jährige Frau, welche in die Gaststätte kam und sich nach einer Arbeitsstelle als Küchenhilfe erkundigte.