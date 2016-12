Eine 28jährige Fahrzeugführerin war auf der B276 unterwegs und übersah in dessen Verlauf zwei Fahrzeuge die aufgrund eines Abbiegevorgangs auf der Fahrbahn hielten. Die 28jährige erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr ungebremst in das Fahrzeugheck des ersten stehenden Fahrzeuges. Durch die Kollision und der dadurch entstandenen Aufprallenergie wurde das Fahrzeug nach vorne versetzt und beschädigte dadurch ein weiteres Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Sie erlitt Prellungen. Allerdings entstand insgesamt an allen drei Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Durch den Verkehrsunfall kam es zum Austritt diverser Betriebsstoffe. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die B276 kurzzeitig gesperrt werden.

Originalmeldung der Polizei Lohr