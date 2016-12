Auto in Steinfeld gestohlen

Kennzeichen entwendet

Das Fahrzeug, welches auf dem Firmengelände offenbar zu Werbezwecken aufgestellt war, wurde von den Tätern auf eine nahegelegene Wiese geschoben und dort zurückgelassen. Ein Anwohner hatte die Täter anschließend noch flüchten sehen. Durch die eingesetzten Streifen konnten drei junge Männer ausfindig gemacht werden. Diese hatten dem Alkohol ordentlich zugesprochen. Letztendlich stellte sich heraus, dass die Männer für den Unfug verantwortlich waren. Gegen die drei jungen Männer wird nun wegen Unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs ermittelt.

In der Zeit vom 27.12., 18.00 Uhr bis zum 28.12., 10.00 Uhr wurden von einem blauen Polo, welcher in der Rathausstraße abgestellt war, beiden amtliche Kennzeichen entwendet. Die Kennzeichen lauten MSP-TY664. Hinweise bitte an die PI Lohr a.Main unter Tel. 09352/8741-0.

Originalmeldung der Polizei Lohr