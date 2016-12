Nach Pfefferspray-Attacke - Polizei bittet um Hinweise

Nach dieser Tat ( wir berichteten ), hat die Polizei nun das Pfefferspray in der Nähe der Tanzfläche gefunden. Es handelt sich dabei um ein handelsübliches Pfefferspray, das eigentlich zum Zweck verkauft wird, aggressive Tiere abzuwehren. Besucher der Veranstaltung werden gebeten, während der Veranstaltung gefertigte Bilder der Polizeiinspektion Lohr am Main zukommen zu lassen – gerne auch per Mail unter pi.lohr(at)polizei.bayern.de Wei­te­re Hin­wei­se un­ter 09352/8741-0.Wie unsere Redaktion in Lohr mittlerweile herausgefunden hat, konnte die junge Frau, die nach der Attacke bewusstlos ins Krankenhaus gebracht werden musste, die Klinik wieder verlassen.



Heinz Scheid/Polizei Lohr