Frau nach Unfall leicht verletzt

Beide Kennzeichen entwendet und weiteren Pkw beschädigt

Am Montagabend kam es gegen 20.40 Uhr an der B26, auf Höhe der Einmündung nach Neuendorf, zu einem Verkehrsunfall.Eine 18-jährige Fahrzeugführerin wollte dort mit ihrem VW Polo auf die B26 einfahren. Dabei übersah sie offensichtlich einen aus Richtung Lohr kommenden Pkw BMW und es kam zum Zusammenstoß.Die 18-jährige Fahrerin und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt (Prellungen) und begaben sich in ärztliche Behandlung. Die beiden Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.Zeugen des Unfalles können sich bei der PI Lohr am Main melden.In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in der Wombacher Straße in Lohr-Wombach die beiden Kennzeichen eines grauen Pkw Subaru entwendet. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in einer Hofeinfahrt.Der oder die Täter rissen die Kennzeichen gewaltsam aus der Halterung. Hinweise nimmt die Polizei Lohr entgegen.In derselben Nacht wurde in der Straße „Am Hägerlein“ in Lohr-Wombach ein geparkter Pkw beschädigt. Gegen 05.00 Uhr klingelte an dem dortigen Wohnanwesen eine unbekannte Person. Die Fahrzeughalterin geht davon aus, dass es sich hierbei evtl. um Besucher des Beatabends in Wombach gehandelt habe.Am Montag stellte sie dann fest, dass die Fahrer- und Beifahrertüre ihres Fahrzeuges, welches neben dem Wohnanwesen abgestellt war, eingedellt und zerkratzt waren. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die PI Lohr am Main entgegen.

Polizei Lohr