Pfefferspray-Attacke bei Party in Wombach: Ein Mensch bewusstlos

Ein bisher unbekannter Täter hat gegen 02.15 Uhr auf der Tanzfläche kurz vor der Bühne unbemerkt Pfefferspray ins Publikum gesprüht.Insgesamt erlitten dadurch bisher zehn Personen Augenreizungen u. Atemwegbeschwerden. Der hinzugerufenen Rettungsdienst versorgte die verletzten Personen teilweise vor Ort. Andere begaben sich selbst ins Klinikum und ließen sich dort behandeln. Eine Person wurde sogar bewusstlos und musste ins Klinikum gebracht werden. Das Pfefferspray konnte aufgefunden werden u. wurde sichergestellt.Die Polizei bittet um Hinweise zur Täterschaft unter Tel. 09352/87410Wombach/Lkr.MSP: Bei der Anfahrt zum Einsatz im Vereinsheim Wombach, stellte sich ein bisher unbekannter Täter vor das Streifenfahrzeug und brüllte die Polizeibeamten mit den Worten: „Was wollt ihr Wixer, verpisst euch“, an. Danach stieg er in einem Pkw und fuhr davon.Die Polizei bittet auch hier um Hinweise zur Täterschaft unter Tel. 09352/87410Wombach/Lkr.MSP: Gegen 02.40 Uhr kam dann auf der Veranstaltung in Wombach ein 18jähriger Mann der Aufforderung des dortigen Sicherheitsdienstes nicht nach und wurde handgreiflich. Hierbei schlug er unvermittelt dem Security mit der Faust auf die Oberlippe. Beim Eintreffen der Polizei war der 18jährige weiterhin aggressiv und musste gefesselt aus der Halle gebracht werden. Hierbei beleidigte er noch die Polizeibeamten.Kurz darauf kam ein 29jähriger Mann zur Polizeiinspektion Lohr und erstattete Anzeige gegen einen 20jährigen Mann wegen Körperverletzung. Der Geschädigte gab an, von dem 20jährigen vor der Festhalle in Wombach geschlagen worden zu sein.Lohr/Lkr.MSP: Am 23.12.2016, gegen 18.00 Uhr wurde einer 29jährigen aus ihrer Handtasche ihre Geldbörse entwendet. Die Geschädigte hielt sich zum Tatzeitpunkt in der Fußgängerzone von Lohr a. Main auf und bemerkte den Diebstahl als sie ihre Geldbörse aus der Handtasche nehmen wollte.Kurz vor der Tat hielt sie sich noch in einer Drogerie am unteren Marktplatz auf und bezahlte ihre Einkäufe. In der schwarzen Damengeldbörse befanden sich 130,00 Euro Bargeld, Personalausweis, Führerschein, EC-Karte und Krankenkarte, sowie diverse Handzettel.Hinweise zur Täterschaft bittet die Polizei unter Tel. 09352/87410 anzugeben.Partenstein/Lkr.MSP: Am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr ereignete sich zwischen Partenstein und Lohr a. Main ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 20jährige aus dem Landkreis MSP geriet alleinbeteiligt mit ihrem Pkw ins Schleudern und kam anschließend von der Fahrbahn ab und im Straßengraben auf der Seite zum Liegen.Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Main-Spessart gebracht. Die Straße musste zum Zwecke der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung des Pkws für eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Da am Pkw zunächst Rauchentwicklung herrschte wurde auch die FFW Lohr a. Main hinzugerufen, welche aber bezüglich eines drohenden Fahrzeugbrandes, Entwarnung geben konnte.

