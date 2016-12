Auto landet im Graben

Geldbörse beim Einkauf entwendet



Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, am Fahrzeug selbst und an einem Leitpfosten entstand ein geschätzter Sachschaden im einfachen vierstelligen Bereich. Unfallursächlich dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit in einer Kurve gewesen sein.Am 20.12.2016 in der Zeit von 13.00 bis 13.15 Uhr wurde einer Dame die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Die Frau befand sich während dieses Zeitraums beim Einkaufen im Lidl-Markt in der Rexrothstraße. Ihre Geldbörse befand sich in ihrer Handtasche, die wiederum im Einkaufswagen lag. An der Kasse stellte sie schließlich fest, dass bislang Unbekannte die Geldbörse aus ihrer Handtaschen gestohlen haben müssen. Neben diversen Dokumenten und Bankkarten wurde auch Bargeld in Höhe von rund 100,- Euro in der Börse.Am 20.12.2016 gegen 10.15 Uhr wurde ein Angler im Lohrer Sportboothafen von einer Polizeistreife kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der 45-jährige dazu gar nicht berechtigt war. Deswegen kommt non eine Anzeige wegen Fischwilderei auf den Mann zu.Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise an Tel. 09352/8741-0.



Originalmeldungen der Polizei Lohr