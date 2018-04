Zigarettenautomat in Klingenberg aufgeflext

Das darin befindliche Bargeld und die Zigaretten wurden entnommen. Die geschädigte Firma, die nachträglich Anzeige erstattete, kann bislang noch keine Angaben zum genauen Beuteschaden machen. Wer hat im Tatzeitraum bezüglich des Aufbruchs Wahrnehmungen gemacht und verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

Zeugenhinweise an die Polizei Obernburg.

Geringe Menge Marihuana aufgefunden

Wörth, Lkr. Miltenberg Am 06.04.18, gegen 02:00 Uhr, hielt sich ein junger Mann im Bereich der Presentstraße auf. Nachdem durch eine Polizeistreife nahe des jungen Mannes starker Marihuanageruch wahrgenommen wurde, konnte bei einer Personendurchsuchung ein „angerauchter“ Joint aufgefunden werden.

Sachbeschädigung an leerstehendem Haus

Leidersbach, Lkr. Miltenberg Am 05.04.19, gegen 18:30 Uhr, wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass sich in einem leerstehenden Gebäude in der Gottlieb-Bögner-Straße Jugendliche aufhalten, die dort „unerwünschte Abrissarbeiten“ vornehmen. Durch eine Polizeistreife konnten tatsächlich drei Jugendliche angetroffen werden, die Dachziegel des Gebäudes zerschlugen. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Der Vorfall wird als Sachbeschädigung angezeigt.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Obernburg, Lkr. Miltenberg Am 05.04.18, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich an der Abfahrt der B469 ein Auffahrunfall mit Beteiligung von drei Pkws. So fuhr der Verursacher an der Abfahrt der B469 im „Stop&Go-Verkehr“ einem VW-Fahrer gegen das Heck und schob den VW einem davor wartenden BMW auf. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Wörth, Lkr. Miltenberg Am 05.04.18, gegen 14:00 Uhr, konnte ein Fahrer eines Kleinkraftrades in der Dr.-Konrad-Wiegand-Straße angetroffen werden. Der Versicherungsschutz des Fahrzeuges war bereits erloschen, was am Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 erkennbar war.

Außenspiegel touchiert und geflüchtet

Hausen, Lkr. Miltenberg Wohl in der Nachtzeit vom 03.04 auf den 04.04.18 wurde im Bereich der Hauptstraße an einem geparkten Hyundai, der am Fahrbahnrand abgestellt war, der Außenspiegel durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren beschädigt. Hinweise auf den unbekannten Verursacher, der sich nicht um den angerichteten Schaden kümmerte, nimmt die Polizei Obernburg entgegen.

Sachschaden durch verlorene Metallstangen verursacht

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg Am 05.04.18, gegen 11:30 Uhr, befuhr eine junge Frau mit ihrem BMW die Staatsstraße 2309 von Sulzbach kommend, kurz vor dem Ortseingang Kleinwallstadt. Dort fuhr sie über Metallstangen, die auf der Fahrbahn lagen und zog sich so einen leichten Sachschaden am Pkw zu. Bei den Stangen handelt es sich wohl um Ladung, die von einem unbekannten Verursacher verloren wurde.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg