Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Hierbei übersah er, auch wegen der tiefstehenden blendenden Sonne, einen von der B469 kommenden Audi, dessen Fahrer an der Eisenbacher Ausfahrt die B469 verließ. Beide Pkw stießen fast frontal zusammen und wurden erheblich beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf gut 5000 Euro.

Geparktes Fahrzeug angefahren

Leidersbach. Blechschaden hat es bei einem Kleinunfall am Mittwoch Nachmittag gegen 14.30 Uhr im Schöntalweg gegeben. Eine Leidersbacherin war hier innerorts mit ihrem einjährigen Kind unterwegs. Als die Renaultfahrerin gerade an einem geparkten Pkw vorbeifahren wollte, wurde sie durch einen Schrei ihres Kindes abgelenkt, das gerade von einer Biene gestochen wurde. Die besorgte Mutter drehte sich zu ihrem Kind um und touchierte daher beim Vorbeifahren den geparkten VW Polo. An beiden Pkw entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt ca. 3000 Euro.

An Moschee Fahrrad entwendet

Erlenbach a.Main. Ein Fahrraddiebstahl, der sich bereits am vergangenen Samstag ereignete, ist bei der PI Obernburg angezeigt worden. Ein Unbekannter hatte sich am frühen Samstag Morgen gegen 02.20 Uhr in den Hinterhof der Moschee Am Dornbaum begeben und dort ein schwarzes Rad entwendet. Der Dieb ging über den Eingang der Moschee in den Hinterhof der Moschee, durchschnitt das Schloß des Fahrrads mittels Bolzenschneider und verließ nach Tatausführung das Gelände. Der angerichtete Diebstahlsschaden beträgt ca. 100 Euro.

Paketzusteller verursacht Unfall

Elsenfeld, Rück. Eine Unfallflucht ist am Mittwoch Mittag gegen 12.20 Uhr aus dem Kreuzfeldring gemeldet worden. Ein Anwohner hatte hier beobachtet, wie ein Paketzusteller rückwärts gegen sein Hoftor gefahren war. Der Fahrer stieg daraufhin aus, begutachtete den angerichteten Schaden am Tor und fuhr dann einfach weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Dank des abgelesenen Kennzeichens und der gut lesbaren Aufschrift des Logistikunternehmens konnte der Unfallfahrer schnell ermittelt werden. Der von ihm beim Rangieren angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

