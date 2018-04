Zigarettenautomat aufgeflext

Sie entwendeten das darin befindliche Bargeld und die Zigaretten. Der genaue Beute- und Sachschaden muss noch ermittelt werden. Wem sind in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Gewerbegebiet oder an der naheliegenden Bundesstraße 426 aufgefallen? Zeugenhinweise an die Polizei Obernburg.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Kleinwallstadt. Am 02.04.18, gegen 20:30 Uhr, fuhr eine junge Frau mit ihrem VW beim Rangieren gegen den Metallzaun eines Grundstückes im Amselweg. Sie fuhr dann davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Kennzeichen wurde von Zeugen abgelesen, wodurch die Verursacherin ermittelt werden konnte. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Zeugen für Unfallflucht gesucht

Erlenbach-Mechenhard. Am 02.04.18, gg. 17:15 Uhr, parkte ein gelber Skoda in der Mechenharder Straße am Fahrbahnrand. Zeugen konnten zu diesem Zeitpunkt einen Knall hören. Als der Geschädigte dann zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein linker Außenspiegel zerbrochen war. Ein unbekannter Pkw-Führer verursachte den Schaden und fuhr davon, ohne sich um die Regulierung zu kümmern.

Automat an Tankstelle aufgebrochen

Wörth. In der Nachtzeit von Ostersonntag auf Ostermontag wurde an der BFT-Tankstelle in der Landstraße ein Staubsaugerautomat aufgehebelt, um an das darin befindliche Münzgeld zu gelangen. Die Beute dürfte nur wenige Euros betragen. Dafür entstand am Automaten ein relativ hoher Sachschaden. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

juh/Polizei Obernburg