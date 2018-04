Betrunkener Autofahrer gefährdet Gegenverkehr

Der Renault war von Elsenfeld in Richtung Erlenbach unterwegs gewesen und konnte im Anschluss daran von dem gefährdeten Pkw-Fahrer angehalten werden. Hierbei fiel sofort die Alkoholisierung des 50-jährigen Mannes am Steuer des Renaults auf. Eine hinzugerufene Streife führte den 50-Jährigen einer Blutentnahme zu und stellte seinen Führerschein sicher. Der Mann brachte es auf einen Atemalkoholwert von 1,26 mg/l. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Obernburg ggf. weiter gefährdete Verkehrsteilnehmer sich zu melden.

Amphetaminbesitz aufgedeckt

Kleinwallstadt

In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel einer uniformierten Streife kurz nach Mitternacht in der Frühlingstraße ein Fußgänger auf, der bei Anblick der Beamten merklich erschrocken wirkte. Eine anschließende Kontrolle erklärte die Reaktion des 26-Jährigen. Er hatte sich beim Erkennen der Streife versucht einer Kleinmenge Amphetaminpulver zu entledigen und warf ein kleines Tütchen weg. Der Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Diebstahl eines Mofas

Erlenbach

Nachträglich wurde der Polizei Obernburg bekannt, dass im Zeitraum von Freitag bis Samstag 13 Uhr aus einer Gartenlaube in der Parkstraße ein Mofa Piaggio ohne Kennzeichen gestohlen wurde. Vom Täter und Fahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf Supermarkt-Parkplatz

Erlenbach

Am Samstag ereignete sich auf dem Kunden-Kfz-Parkplatz des Netto-Supermarktes in der Straße ‚Pfützenäcker‘ ein Verkehrsunfall, bei dem sich der bislang unbekannte Verursacher offenbar unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein Kunde des Marktes hatte seinen silbernen VW Golf in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr abgestellt und bei seiner Rückkehr einen Unfallschaden im Bereich des rechten Hecks bemerkt.

Verletzter Kraftradfahrer bei Verkehrsunfall

Kleinwallstadt

Am Sonntagmorgen ereignete sich gegen 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Jahnweg, bei dem ein 55.jähriger Kleinkraftradfahrer leicht verletzt wurde. Ein Opel-Fahrer, der aus der Straße ‚Am Hinterfeld‘ kam missachtete die Vorfahrtberechtigung des 55-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Verletzte musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden und der Gesamtschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro.

Polizei Obernburg