Einbruch in Großwallstadt vorbereitet?

Der Besitzer eines leerstehenden Firmengebäudes meldete, dass an auf dem Dach des Firmengebäudes eine dort befindliche Alarmanlage abmontiert und entwendet wurde. Die Täter müssen sich, möglicherweise über eine Leiter oder die rückwärtig gelegene Feuertreppe Zugang zum knapp vier Meter hohen Dach verschafft haben. Dort montierten sie die Alarmanlage, die von der Großostheimer Straße aus einsehbar ist, ab. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Angetrunken unterwegs

Wörth a.Main Ein unter Alkoholeinfluss stehender Pkw-fahrer ist am Donnerstag früh gegen 03.10 Uhr in der Landstraße aus dem Verkehr gezogen worden. Der Corsafahrer war von einer Polizeistreife überprüft worden, nachdem er ein auffälliges Fahrverhalten an den tag legte. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten schnell die Ursache, nämlich starke Alkoholisierung, fest. Die Überprüfung am Alcomaten erbrachte einen Wert von 1,14 Promille, worauf bei dem Alkoholsünder eine Blutentnahme fällig war.

Lkw-fahrer verliert Rindenmulch

Sulzbach-Leidersbach: Erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Mittwoch Nachmittag gegen 14.45 uHr auf der Kreisstraße 11 zwischen Sulzbach und Leidersbach ereignet hat. Zur Unfallzeit kam einem Heimbuchenthaler, der mit seinem Jaguar von Sulzbach Richtung Leidersbach unterwegs war, ein Lkw entgegen. Der Lkw, der eine offene Ladefläche mit Bordwänden hatte und Rindenmulch geladen hatte, verlor einen Teil seiner Ladung. Diese ging auf der Motorhaube des Jaguar nieder und beschädigte das Fahrzeug im Frontbereich. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Auffahrunfall

Elsenfeld Auf der Mainbrücke ist es am Mittwoch nachmittag gegen 14.45 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Kleinwallstädter war auf der Fahrt von der Mainbrücke Richtung Stachus mit seinem Fiat auf den Citroen einer vorausfahrenden Erlenbacherin aufgefahren. Diese hatte wegen der roten Ampel vor dem Stachus anhalten müssen. Die Erlenbacherin begab sich vorsorglich zur Untersuchung ins Erlenbacher Klinikum. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von jeweils gut 1000 Euro.

Vandalismus

Obernburg a.Main Unbekannte haben am vergangenen Wochenende im Obernburger Rosengarten die dortige Grünanlage heimgesucht. Die noch unbekannten Täter beschädigten im Rosengarten einen gepflasterten Bereich und brachen hier diverse Sandsteine an einer zweistufigen Treppe aus. Ein Teil der Pflastersteine konnte nicht mehr aufgefunden werden. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000 Euro belaufen.

