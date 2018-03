Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich auf dem Betriebsgelände der ICO ein Unfall bei Reparaturarbeiten an der Absauganlage. Ein 59-jähriger Arbeiter wollte an einem der Ventilatoren der Absauganlage einen Keilriemen tauschen. Noch bevor der Ventilator zum Stehen kam, griff der Arbeiter über den Keilriemenantrieb in das Gerät, um es so abzubremsen. Da die Geschwindigkeit jedoch noch zu hoch war, wurde der rechte Zeigefinger teilamputiert und drei weitere Finger wurden durch Schnitt- und Quetschverletzungen in Mitleidenschaft gezogen.

Der Verletzte wurde durch die alarmierten Rettungskräfte ins Klinikum Aschaffenburg verbracht und dort medizinisch versorgt.

Mauer angefahren - Verursacher unbekannt

Obernburg. Im Laufe der letzten Woche wurde in der Sudetenstraße in Obernburg a.M. eine Grundstücksmauer beschädigt. Da vor Ort Teile eines Blinkerglases gefunden werden konnte, ist davon auszugehen, dass ein Kraftfahrzeug für den Schaden verantwortlich ist. An der Mauer wurden mehrere Steine beschädigt, der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Polizei Obernburg hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher werden unter 06022/629-130 entgegen genommen.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg