Vorfahrt genommen

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Ohne gültige Fahrerlaubnis

Erlenbach. Am Sonntag, gegen 15.35 Uhr, wurde in der Elsenfelder Straße ein 37-jähriger Mercedesfahrer zur Kontrolle angehalten. Der Mann wohnte schon seit mehreren Jahren in Deutschland und konnte nur eine ungültige bulgarische Fahrerlaubnis vorzeigen. Somit wird gegen ihn nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Seine Fahrt war in Erlenbach zu Ende und seine Begleiterin musste das Fahrzeug weiter lenken.

juh/Polizei Obernburg