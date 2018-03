18-jähriger greift eigene Mutter an

Der 18jährige war am Samstagabend auf einer Geburtstagsfeier eines Freundes. Als gegen 1 Uhr nachts wie vereinbart von seiner Mutter abgeholt werden sollte, rastete er aus und ging auf seine Mutter und einen gleichaltrigen Zeugen los. Er war derart aggressiv, dass die Polizei geholt werden musste. Da er sich auch dann nicht beruhigen ließ, musste er die Nacht in der Haftzelle der Polizei verbringen. Ursache seiner Aggressivität war wohl der Konsum von Alkohol und Drogen.

Verlorene Ladung führt zu Unfall

Obernburg a. Main, Lkr. Miltenberg. Verlorener Hausrat und Müll hat in der Nacht zum Sonntag zu einem Verkehrsunfall geführt. Der Fahrer eines Mercedes war um 00.45 Uhr von Wörth in Richtung Obernburg unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Eisenbach fuhr er über mehrere auf der Fahrbahn liegende Gegenstände. Wie sich herausstellte, hatte jemand Müll und Hausrat verloren. Die Gegenstände lagen auf beiden Fahrstreifen auf einer Länge von 50 m verteilt. Die Fahrbahn musste für den Verkehr gesperrt werden, bis die Feuerwehr Wörth die Aufräumarbeiten beendet hatte. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Er musste abgeschleppt werden. Vom Verlierer fehlt jede Spur.

Autos beschädigt

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg. Ein Opel Corsa ist in der Schleusenstraße in der Zeit von Freitag bis Samstag 14 Uhr beidseitig verkratzt worden. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Leidersbach, Lkr. Miltenberg. In der gleichen Nacht wurde an einem in der Gottlieb-Bögner-Straße geparkten Fiat der linke Außenspiegel beschädigt. Laut den Angaben des Fahrzeugbesitzers war bereits in der Nacht zum Mittwoch der rechte Außenspiegel beschädigt worden.

Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel. 06022/6290 entgegen.

Polizei Obernburg/kick