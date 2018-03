Pkws in Obernburg und Elsenfeld angefahren

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg

Am 23.03.18 wurde in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:15 Uhr auf dem Parkplatz des Bauer-Getränkemarkts ein blauer VW Polo angefahren. Der bislang unbekannte Verursacher verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.





Obernburg, Lkr. Miltenberg

Gegen 12:00 Uhr wurde in der Brückenstraße ebenfalls ein geparkter Pkw angefahren. Der Fahrer des geschädigten Nissan stellte einen Streifschaden an seinem Fahrzeug fest nachdem er von einem Arztbesuch zu seinem Pkw zurückkehrte. Ein Verursacher war nicht vor Ort. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der PI Obernburg zu melden.

Polizei Obernburg/mkl