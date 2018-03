Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Seit Donnerstag letzter Woche (15.03.2018) verschaffte sich der Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu dem freistehenden Anwesen in der Straße Am Eichelsberg. In der Folge durchsuchte er mehrere Räume auf der Suche nach Beute. Was genau fehlt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich jedenfalls auf einige hundert Euro.

Wem zwischen Donnerstag (15.03.2018) und Donnerstag (22.03.2018), ca. 11.45 Uhr, verdächtige Personen im Bereich des Hauses aufgefallen sind oder wer sonstige sachdienliche Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06022/6290.

juh/Polizei Unterfranken