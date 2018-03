Auto übersehen - Drei Personen verletzt

Der BMW-Fahrer war von Elsenfeld-Rück in Richtung Eschau auf der Staatsstraße unterwegs. Der Fahrer des Audis wollte die Staatsstraße überqueren und vom dortigen Einkaufsmarkt in den gegenüberliegenden Rosenweg einfahren. Hierbei übersah er den BMW und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurden die beiden Insassen Audis, die 7-jährige Tochter und ihr Vater, und der Fahrer des BMWs nur leicht verletzt. Mit Schock bzw. Prellung kamen alle drei Personen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Erlenbach. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden welcher sich auf mindestens 12 000 Euro beläuft. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Feuerwehr Eschau und Hobbach übernahmen verkehrslenkende Maßnahmen und kümmerten sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Unterlegkeile entfernt - Anhänger rollt gegen Zaun

Leidersbach. Ein bislang Unbekannter hat bereits in der Nacht vom 14. auf den 15.03. die Unterlegkeile eines Anhängers entfernt, wodurch dieser gegen einen Zaun rollte. Der Anhänger war in Volkersbrunn in der Rosenstraße abgestellt und gegen Wegrollen durch Keile gesichert. Nachdem die Sicherungsvorkehrung beseitigt wurde, rollte der Anhänger gegen den Zaun einer Pferdekoppel. Hierdurch wurde der Zaun und ein Pfosten verbogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Die Polizei Obernburg a.Main hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise werden unter 06022/629-0 entgegen genommen.

Zwei Unfallverursacher gesucht

Leidersbach. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein in der Gottlieb-Bögner-Straße in Leidersbach geparkter Pkw beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren blieb der unbekannte Unfallverursacher am linken Außenspiegel des geparkten Fiats hängen, wodurch die Verkleidung des Spiegels beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter der Tel. 06022/629-0 entgegen.

Wörth a.Main. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Odenwaldstraße in Wörth a.Main. Ein dort am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw Seat wurde an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Seat wurde auf Höhe der Hausnummer 17 am Montagabend abgestellt. Am Mittwoch früh bemerkte die Fahrerin den Streifschaden vorne links an ihrer Stoßstange. Beim Unfallverursacher muss es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben, da roter Lackabrieb am Seat zu sehen war. Die Polizeiinspektion Obernburg ist nun auf der Suche nach einem roten Fahrzeug, welches einen Schaden, vermutlich an der rechten Fahrzeugseite, aufweist. Hinweise bitte unter 06022/629-0.

juh/Polizei Obernburg