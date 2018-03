Mann lässt Hund im Naturschutzgebiet Sulzbach frei laufen

Am Dienstag um 17:00 Uhr, wurde im ausgewiesenen Naturschutzgebiet im Bereich der Mainbrücke Sulzbach/ Kleinwallstadt, dem sog. „blauen Wunder“, ein Pkw-Führer angetroffen, der entgegen der dortigen Beschilderung und des ausgewiesenen Naturschutzgebietes in den Bereich einfuhr und dort mit seinem Hund spazieren gehen wollte. Es wird darauf hingewiesen, dass in Bereich des Naturschutzgebietes entlang der Mainauen Hunde nur angeleint ausgeführt werden dürfen. Dies dient, insbesondere im Frühjahr, dem Schutz am Boden brütender seltener Vogelarten.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Wörth, Lkr. Miltenberg Am 20.03.18, um 19:45 Uhr, befuhr ein 28jähriger aus dem Landkreis Miltenberg mit seinem Nissan die Landstraße in Wörth. Als er im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch ein Polizeistreife festgestellt wurde, wies er drogentypische Ausfallerscheinung auf. Deshalb wurde eine ärztliche Blutentnahme beim Beschuldigten durchgeführt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0