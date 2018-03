Unbekannter Toyota fährt Auto an

An der Unfallstelle blieben Teile eines Toyotas, Modell RAV 4, zurück. Die Unfallzeit liegt zwischen 07.30 und 10.30 Uhr. Möglicherweise wurde der Unfallschaden vom Verursacher nicht bemerkt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Leitpfosten umgefahren, geflüchtet

Großwallstadt, K MIL 38 Eine Unfallflucht ist am Montag Nachmittag gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße von Obernburg Richtung Großwallstadt von einem Fußgänger beobachtet worden. Dieser meldete, dass ein Renaultfahrer auf der Kreisstraße vom Kreisel Großwallstadt Süd Richtung Norden von der Fahrbahn abkam und hierbei einen Leitpfosten überfuhr. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Bei Ausfahren aus Parkplatz verunfallt

Niedernberg Ca. 1000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall entstanden, der am Montag früh gegen 08.15 Uhr aus der Großostheimer Straße gemeldet wurde. Zur Unfallzeit wollte eine Großwallstädterin vom Normaparkplatz auf den gegenüberliegenden Parkplatz umparken, um auch dort einzukaufen. Bei der Ausfahrt übersah sie leider eine bevorrechtigte von links kommende Kiafahrerin und streifte deren Pkw. Hierbei wurden beide Fahrzeuge leicht beschädigt.

Vorfahrt missachtet

Wörth a.Main Gegen 09.10 Uhr hat es am Montag Vormittag in der Odenwaldstraße gekracht,. Eine Wörtherin war hier in der Ludwigstraße Richtung Odenwaldstraße unterwegs. An der Einmündung in die Odenwaldstraße übersah die Seatfahrerin eine vorfahrtsberechtige Opelfahrerin und kollidierte mit deren Opel Corsa im Einmündungsbereich. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Schaltkasten beschädigt

Mömlingen Vermutlich am Dienstag vormittag, 13.03.18, ist in der Bachstraße ein Verteilerkasten der Stromversorgung beschädigt worden. Ein noch unbekannter Pkw-Fahrer dürfte hier beim Vorbeifahren an dem Kabelverteilerschrank hängen geblieben sein und hierbei den Sachschaden von gut 1500 Euro angerichtet haben. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg