21-Jähriger mit verschiedenen Betäubungsmitteln aufgegriffen

Schon beim Annähern an den Mann konnten die Beamten Marihuanageruch wahrnehmen. Bei der Durchsuchung konnte neben einer geringen Menge Marihuana auch noch Amfetamin sichergestellt werden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige gegen das Betäubungsmittelgesetz. Eine Mitteilung über den Vorfall ergeht zudem an die Führerscheinstelle, was weitere Konsequenzen nach sich zieht.

Alkoholisiert am Steuer

Obernburg a.Main, Lkr. Miltenberg

Am Sonntag, 18.03.18 wurde gegen 00:30 Uhr ein 31-jähriger VW- Fahrer mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten bei dem Mann Alkoholgeruch wahrnehmen. Da der Alkoholtest vor Ort positiv verlief, wurde in der Polizei ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt. Der Mann hatte knapp 0,8 Promille und erwartet nun ein 1monatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld.

Geldbörsendiebstahl im Verbrauchermarkt

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg

Am Samstag, 17.03.18 gegen 11 Uhr wurde einem Geschädigten in der Erlenbacher Straße 12 während des Einkaufes der Geldbeutel entwendet, welcher kurz auf einem Regal abgelegt wurde.

Noch während der Aufnahme durch die Polizei wurde der Geldbeutel beim Personal abgegeben. Sämtliche Dokumente waren vorhanden, das Bargeld fehlte jedoch. Dem Mann entstand ein Schaden i.H.v. 150 EUR. Hinweise zum Täter fehlen.

Polizei Obernburg