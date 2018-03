Junger Betrunkener beleidigt Polizisten

Aufgrund der starken Trunkenheit konnte sich der junge Mann nicht mehr selbst vorstehen und musste durch die eintreffenden Beamten in Gewahrsam genommen werden. Dabei beleidigte der 20jährige die Beamten.

Pkw kommt von Fahrbahn ab

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg

Am 16.03.18, 18:30 Uhr, befuhr eine 19jährige aus dem Landkreis Miltenberg die Ortsumgehung Elsenfeld. Am Kreisverkehr in Richtung Eichelsbach geriet sie gegen eine dortige Verkehrsinsel und wurde von dort in den Straßengraben geschleudert. Dabei wurden zwei Verkehrszeichen niedergedrückt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Verkehrsunfall an Tagesbaustelle mit mehreren Leichtverletzten

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg

Am 16.03.18, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein 64jähriger mit seinem Golf wegen Unachtsamkeit wuchtig auf einen Ford auf, der bei Rotlicht an einer Tagesbaustelle in der „Erlenbacher Straße“ wartete. Der Ford wurde durch den Aufprall gegen einen davor wartenden Opel geschoben und pralle dann gegen einen Lichtmast. Die Fahrzeuginsassen der wartenden Fahrzeuge wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr wurde der Lichtmasten gesichert, der drohte umzustürzen. Der Sachschaden beträgt wohl weit über 15000 Euro.

Alkoholfahrt zur Mittagszeit

Sulzbach, Lkr. Miltenberg

Am 16.03.18, um 12 Uhr, wurde ein 57jähriger aus dem Landkreis Miltenberg in der Hauptstraße von einer Polizeistreife im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Nachdem Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde bei einem Atemtest ein Wert von 0,6 Promille festgestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Opel-Fahrer eingeleitet.

Unfallflucht

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg

Am 16.03.18, um 11:30 Uhr, stellte ein Citroen-Fahrerin an ihrem Pkw eine Delle und Kratzer im Heckbereich fest. Der Pkw war lediglich 15 Minuten auf dem Parkplatz einer Metzgerei im Ostring abgestellt. Die Polizei Obernburg erbittet Zeugenhinweise auf den flüchtigen Verursacher des Schadens.

Kennzeichendiebstahl

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg

Vom 15.03.18 auf den 16.03.18, zur Nachtzeit, wurden in der Friedenstraße von einem Pkw beide amtlichen Kennzeichen entwendet. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise auf den unbekannten Dieb, der die Kennzeichen aus der Halterung hebelte.

Polizei Obernburg