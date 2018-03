Elsenfeld-Rück: Einbruch in Getränkemarkt

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde der Eigentümer eines Getränkemarkts in der Toni-Schecher-Straße auf einen Einbruchsalarm in seinem Geschäft aufmerksam. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Markt und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld und Zigaretten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Die Polizeiinspektion hofft bei ihren Ermittlungen nun insbesondere auf Hinweise zu einem im Nahbereich aufgefallenen Lkw mit weißem Aufbau, der zum Zeitpunkt der Alarmauslösung an der Kapelle zwischen Elsenfeld und Rück geparkt war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06022/6290 zu melden.

Polizei Unterfranken