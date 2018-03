B 469: Toyota-Fahrerin prallt in Mittelleitplanke

Eine 22-Jährige Toyota-Fahrerin war am Sonntagabend auf der B 469 in Richtung Miltenberg unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Niedernberg verlor sie aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte mehrmals in die Mittelleitplanke und kam dort zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde die Fahrerin verletzt und musst nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Auto hat nur noch Schrottwert. Die Feuerwehr Niedernberg sicherte die Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn. Die Bundesstraße war in Richtung Niedernberg für gute eine Stunde gesperrt. Ralf Hettler