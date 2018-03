Einbruch am helllichten Tag in Elsenfeld

Der Täter entkam unerkannt. Die Obernburger Polizei hat die ersten Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr brach der Täter eine Eingangstür auf, um in das Wohnanwesen in der Mechenharder Straße zu gelangen. Er durchsuchte in der Folge mehrere Räume nach Wertgegenständen und Bargeld, wobei ihm unter anderem einige hundert Euro in die Hände fielen. Der Einbrecher verschwand mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Um den Einbruch aufklären zu können, sind für den Sachbearbeiter nun folgende Fragen von Bedeutung:

- Wer hat am Mittwoch in der Mechenharder Straße etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte?

- Wer hat im Ortsbereich Schippach verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug mit fremden Kennzeichen gesehen?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen.

dc/Pressemeldung der Polizei Unterfranken