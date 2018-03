Vergessenes Essen alarmiert die Feuerwehr in Elsenfeld

Noch während der Evakuierungsmaßnahmen konnte aber Entwarnung gegeben werden. Es gab „nur“ die Rauchentwicklung und kein Feuer. So konnten die Bewohner unverrichteter Dinge wieder in ihre Wohnungen zurück.

Die verhinderte Köchin erhält einen Bußgeldbescheid.

Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Elsenfeld und den umliegenden Gemeinden, sowie die Drehleiter der ICO.

Alkoholfahrt

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg - Mit gut 1,06 Promille wurde am Freitag, gegen 00:40 Uhr, in der Erlenstraße ein Skodafahrer kontrolliert. Der 48-jährige gab einen Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten ab und muss nun mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen.

Versicherungszeitraum überschritten

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Ab 01.März beginnt für Fahrzeuge die nicht dem Zulassungsverfahren unterliegen, wie z.B. Roller u.ä. Gefährte, ein neues Versicherungsjahr und die Besitzer sollten die aktuelle Versicherung mit einem neuen Kennzeichen nachweisen.

Dies hatte ein 37-jähriger wohl vergessen. Denn er wurde mit seinem Roller der noch mit dem abgelaufenen Versicherungskennzeichen versehen war am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, in der Erlenbacher Straße kontrolliert und sieht jetzt einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz entgegen.

Hinteres Kennzeichen gestohlen

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg - Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde von einem in der Fröbelstraße geparkten Ford das hintere Kennzeichen MIL-MD 23 entwendet.

Scheunenfenster eingeworfen

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg - Am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, wurde ein Unbekannter dabei beobachtet, wie er auf einem Grundstück in der Frühlingstraße mit einem Stein ein Fenster einwarf. Bei der weiteren Überprüfung durch die Eigentümer wurden eine offene Türe und noch einige Veränderungen in der Scheune festgestellt. Offenbar war der Unbekannte noch unberechtigt in das Gebäude eingedrungen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen- 19-Jährige leicht verletzt

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Leicht verletzt wurde eine 19-jährige VW-Fahrerin, als sie am Donnerstag, gegen 08:00 Uhr, auf der Strecke von Eichelsbach in Richtung Elsenfeld von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete. Neben seiner Fahrerin erlitt auch das Auto leichte Blessuren und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg