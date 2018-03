Nummerschilder abgeschraubt und Benzin geklaut

Zu einem Tankbetrug kam es am Mittwoch gegen 21:25 Uhr, in der Ludwigstraße. Der Fahrer eines Toyotas betankte sein Fahrzeug mit Superbenzin und machte sich nach dem Tankvorgang sofort aus dem Staub. Dreister weise hatte der Täter noch die Kennzeichen von seinem Auto entfernt.

Unfallflucht in der Wilhelmstraße

Klingenberg a.Main, Lkr. Miltenberg - Eine Unfallflucht im Begegnungsverkehr in der Engstelle der Wilhelmstraße wurde am Mittwoch, gegen 13:10 Uhr, angezeigt. Der Fahrer eines Lkw Iveco fuhr in Richtung ortseinwärts und die Fahrerin eines weißen VWs T 5 ortsauswärts. Beim aneinander vorbeifahren berührten sich die linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Zu allem Überfluss beschädigte die abgerissene Spiegelkappe des VWs noch einen hinter dem Lkw fahrenden Pkw. Nachdem der Ivecofahrer an einer geeigneten Stelle gewendet hatte und zur Unfallstelle zurückkehrte, konnte er dort die VW-Fahrerin nicht antreffen. Es kam zu einem Sachschaden von gut 350 Euro.

Einbruch in Vereinsheim

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg - Zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 09:00 Uhr, wurde in das Sportheim des SV Erlenbach Am Viktoriaheim eingebrochen. Nach dem Aufhebeln eines Fensters gelangte der Täter in das Gebäude. Dort wurde ein Beamer entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

