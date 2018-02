Vorfahrt nicht beachtet - Mann in Erlenbach leicht verletzt

Zu einem Vorfahrtsverstoß wegen tiefstehender Sonne kam es am Dienstag, gegen 11:15 Uhr, an der Einmündung der Dr.-Jordan-Straße in die Staatsstraße von Erlenbach nach Elsenfeld.

Die 37-jährige Fahrerin eines Audis wollte aus der untergeordneten Dr.-Jordan-Straße in die Staatsstraße einbiegen und übersah den dort befindlichen Fiat eines 60-jährigen. Der wurde leicht verletzt. Schaden entstand in Höhe von rund 2.000 Euro.

Unfallflucht

Eschau OT Hobbach, Lkr. Miltenberg - Eine Unfallflucht wurde für den Zeitraum Montag, 22:45 - Dienstag, 08:45 Uhr, aus der Brunnenstraße in Hobbach gemeldet. Dort wurde ein geparkter blauer Ford beschädigt. Am Fahrzeug entstanden an der Fahrerseite und am linken Spiegel Kratzer die sich auf einen Gesamtschaden von gut 1.500 Euro belaufen.

Handy gestohlen

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg - Aus der Umkleidekabine seines Fitnessstudios in der Einsteinstraße wurde einem 23-jährigen das Iphone gestohlen. Der Geschädigte hatte sein Telefon nur kurz aus den Augen gelassen, was ein Unbekannter nutzte und das Gerät entwendete.

Kennzeichen entwendet

Eschau OT Sommerau, Lkr. Miltenberg - Zwischen dem vergangenen Freitag und Dienstag, wurden von einem in der Elsavastraße stehenden Pkw die beiden Kennzeichen MIL-IT 107 abmontiert und gestohlen.

Fahrrad vom Hof geklaut

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde aus einem Hof in der Liebigstraße ein grau-orangenes Bike der Marke Bulls gestohlen. Das fast neue Zweirad war leider unversperrt und so hatte der Täter leichtes Spiel. Das Rad hatte einen Wert von rund 380 Euro.