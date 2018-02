Mann rennt erst weg und wehrt sich dann gegen Festnahme

Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme verweigerten der junge Mann und sein Begleiter beharrlich die Angabe der Personalien und versuchten sogar durch einen Sprint ihr Heil in der Flucht. Der Tatverdächtige konnte jedoch eingeholt werden. Im Rahmen der nur folgenden Festnahme wehrte er sich vehement, konnte aber gefesselt werden und wurde dann zur Dienststelle gebracht.

Neben eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz wird er sich nun auch noch wegen Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten müssen.

Betäubungsmittel sichergestellt

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg - Im Rahmen einer Personenkontrolle am Sonntag, gegen 20:40 Uhr, in der Lindenstraße, wurde bei einem 17-jährigen eine Kleinmenge Marihuana sichergestellt. Gegen den jungen Mann wird jetzt ebenfalls wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Unfall im Kreisverkehr

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Zu einem Unfall am Kreisverkehr in der Marienstraße auf Höhe des Rathauses kam es am Sonntag, gegen 19:30 Uhr. Die 86-jährige Fahrerin eines Opel Astra kam aus der Jahnstraße und wollte in den Kreisverkehr einfahren, übersah jedoch den BMW einer 30-jährigen, die sich bereits im Kreisverkehr befand.

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Schlagring sichergestellt

Klingenberg a.Main, Lkr. Miltenberg - Wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz muss sich ein 27-jähriger verantworten. Der Mann, der am Sonntag, gegen 16:50 Uhr in der Brückenstraße am Steuer eines VWs kontrolliert wurde, führte einen Schlagring mit sich. Der wurde sichergestellt.

Sachbeschädigung an Pkw

Mömlingen, Lkr. Miltenberg - Zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 04:00 Uhr, wurde an einem in der Obernburger Straße geparkten BMW die hintere linke Seitenscheibe beschädigt. Mittels eines unbekannten Gegenstandes wurde derart gegen die Scheibe geschlagen, dass diese splitterte.

Einbruch ins Schwimmbad

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg - In der Zeit von Freitag, 13:15 Uhr, bis Sonntag, 09:00 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter in den Kompressorraum des Schwimmbades eingebrochen. Im weiteren Verlauf der Tat versuchte der Unbekannte noch in das Kassenhäuschen zu gelangen, was jedoch scheiterte.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 2.000 Euro. Augenscheinlich wurde keine Beute gemacht.

Polizei Obernburg