In den frühen Morgenstunden des Donnerstag, etwa gegen 02:00 Uhr, fand die Zeitungsausträgerin ihren Mann im Bereich der Tränkestraße. Der Mann blutete stark am Kopf und zeigte Gedächtnisverlust. Er wurde mit Verletzungen ins Klinikum eingeliefert. Das ganze Geschehen konnte bislang nicht nachvollzogen werden, weshalb die Polizei mögliche Zeugen bittet, sich unter Tel. 06022/629-0 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Eventuell gibt es jemanden, der auch die Brille des Verletzten gefunden hat, damit zumindest der „Unfallort“ lokalisiert werden kann.

Fahrten ohne Fahrerlaubnis

Mömlingen. Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung am Donnerstag, gegen 06:25 Uhr, in der Großostheimer Straße wurde ein Ford-Fahrer wegen einer Überschreitung angehalten. Im Rahmen der Sachbearbeitung räumte der 35-jährige Mann ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Er konnte nach Zahlung einer Sicherheitsleistung seinen Weg als Beifahrer fortsetzen.

Wörth. In der Alte Straße fiel am Donnerstag, gegen 16:45 Uhr, einer Zivilstreife ein Renault auf. Der 47-jährige Fahrer ist auch nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen ihn wird jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Wörth. Gegen 17:00 Uhr am Donnerstag, wurde in der Landstraße ein Rollerfahrer zur Kontrolle angehalten. Der, ebenfalls 35-jährige Mann, konnte den Beamten nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für sein Gefährt vorzeigen. Somit erwartet auch ihn eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

bak/Polizei Obernburg