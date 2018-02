Einbrecher in Röllfeld: Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Nach den bisherigen Erkenntnissen muss sich der Einbruch in der Weinbergstraße im Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 20.20 Uhr ereignet haben. Offenbar machte sich der Täter an einem Fenster und einer Terrassentür zu schaffen, um ins Innere des Anwesens zu gelangen. Dort begab er sich auf die Suche nach Wertgegenständen, wobei ihm zumindest ein Schmuckstück im Wert von geschätzten 200 Euro in die Hände fiel. Ob sonst noch Gegenstände fehlen, ist aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Um den Einbruch aufklären zu können, hoffen die Ermittler nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Mittwoch in der Weinbergstraße etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist im Ortsbereich von Röllfeld auf verdächtige Personen oder auf ein verdächtiges Fahrzeug mit fremden Kennzeichen aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter Tel. 06022/629-0 entgegengenommen.

Polizei Unterfranken