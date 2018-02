Beifahrerin nach Auffahrunfall in Sulzbach leicht verletzt

Am Mittwoch, gegen 16:05 Uhr, musste der Fahrer des Opels auf der Spessartstraße verkehrsbedingt anhalten. Diesen Umstand erkannte ein nachfolgender 29-jähriger am Steuer eines Renaults zu spät und fuhr auf den Opel auf. Die Dame aus dem Opel kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Küchenbrand

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg - Zu einem Küchenbrand in der Elsenfelder Straße mussten die Feuerwehren aus Erlenbach und Elsenfeld am Mittwoch, gegen 09:55 Uhr, ausrücken. In einer Wohnung war aus unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, der zuhause anwesende und schlafende Bewohner wurde durch das Klingeln der Feuerwehr geweckt und konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde das Gebäude noch belüftet und die Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurück. Der Schaden am Inventar beläuft sich auf mehrere tausend Eur.

Vorfahrtsunfall

Hausen, Lkr. Miltenberg - Rund 2.500 Euro Schaden entstanden bei einem Vorfahrtsverstoß am Mittwoch, gegen 09:40 Uhr, an der Einmündung der Marienstraße in die Hauptstraße. Eine 19-jährige wollte mit ihrem Ford aus der Marienstraße in die Hauptstraße einbiegen, übersah jedoch einen vorfahrtsberechtigen Bus und stieß leicht mit diesem zusammen. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg