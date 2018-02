Unfallfluchten: Unbekannte fahren Spiegel ab und Verkehrszeichen um

Sulzbach. Wohl viel zu schnell dürfte der Fahrer eines Pkw gewesen sein, der am Sonntag, zwischen 21 und 21:24 Uhr, auf dem Kreisverkehr an der neuen Mainbrücke auf Sulzbacher Seite einen Schaden verursachte. Bereits rund 50 m vor dem Fahrbahnteiler aus Richtung Sulzbach waren die Bremsspuren zu erkennen, anschließend wurden die beiden dort befindlichen Verkehrszeichen platt gefahren. Rund 500 Euro Schaden entstanden dabei. An der Unfallstelle konnten Teile des flüchtigen Fahrzeugs gefunden werden, anhand derer der Fahrzeugtyp, ein Toyota Corolla Compact aus dem Baujahr 1987 - 1989, ermittelt werden konnte. Die Fahrzeughalter derartiger Fahrzeuge werden in den nächsten Tagen entsprechend überprüft.

Klingenberg. Ein geparktes Fahrzeug wurde am Sonntag, zwischen 17 und 19:49 Uhr, in der Ludwigstraße angefahren. An dem blauen Golf wurde der linke Aussenspiegel abgefahren und es entstanden erhebliche Lackschäden. Der Schaden rund 500 Euro.

bak/Polizei Obernburg