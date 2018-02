Gelöste Radmuttern, zwei Karotten und 'ne Gurke mit Kondom

Sie war glücklicherweise sofort beim Bemerken der Geräusche an den Straßenrand gefahren. Dort konnte ihr Begleiter die Radschrauben wieder anziehen. Sie geht davon aus, dass in der Nacht zuvor jemand an ihrem geparkten Fahrzeug die Schrauben gelockert hatte. Der VW Polo war in Obernburg der Burgunderstraße am Sonntag von 00.45 bis 3.55 Uhr auf Höhe der Hausnummer 15 geparkt gewesen. Vor der Abfahrt hatte die Besitzerin auf ihrem Fahrzeug zwei Karotten und eine mit einem Kondom überzogene Gurke aufgefunden.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in diesem Zeitraum nimmt die Polizei unter Tel. 06022/6290 entgegen.

Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Aufgrund der auffälligen Fahrweise entschloss sich eine Polizeistreife am Samstagabend einen genaueren Blick auf einen Rollerfahrer zu werfen. Er war gegen 22.32 Uhr am Stachus unterwegs und konnte seine Spur nicht halten. Aufgrund seiner Verfassung wurde der Fahrer nach dem Konsum von Betäubungsmitteln befragt. Er räumte ein, dass er Speed und Cannabis konsumiert hatte. Bei der Durchsuchung wurde zudem Amfetamin und Marihuana aufgefunden. Dem 25jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auf Befragung räumte er ein, dass sein Roller 80 km/h laufen würde. Den dafür nötigen Führerschein hat der junge Mann allerdings nicht.