Fahrzeug fährt auf Lkw auf und flüchtet

Am 15.02.2018 gegen 17:05 Uhr befuhr ein Lkw mit Anhänger die B469 von Aschaffenburg in Richtung Miltenberg als etwa auf Höhe der Ausfahrt Großwallstadt ein bis dato unbekanntes Fahrzeug auf den Anhänger auffuhr und dort einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Der Lkw Fahrer wurde durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer auf den Unfall aufmerksam gemacht und hielt auf einem nahen Parkplatz an, wo er den Schaden an seinem Fahrzeug feststellte. Der Unfallverursacher flüchtete. Es wird nach Zeugen für den Unfallhergang gesucht!

Unbekannter Täter beschädigt Pkw

Erlenbach. In der Zeit von 08:45 Uhr bis 13:00 Uhr wurde in der Straße Pfützenäcker 2 in Erlenbach a.Main ein geparkter Pkw durch einen unbekannten Täter im Bereich einer Seitenscheibe beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Es wird nach Zeugen für den Vorfall gesucht!

Unbekannter Täter entwendet Außenspiegelglas von Pkw

Erlenbach. In der Nacht vom 14.02 auf den 15.02. entwendete ein unbekannter Täter das Spiegelglas des rechten Außenspiegels an einem Pkw BMW, welcher in der Sudetenstraße ordnungsgemäß geparkt war. Es wird nach Zeugen für den Vorfall gesucht!

bak/Polizei Obernburg