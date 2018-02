Einbruch in Aschaffenburger Juweliergeschäft

Gegen 2 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam über die Glaseingangstüre Zutritt zu dem Juweliergeschäft, das im Bereich einer kleinen Ladenpassage zwischen Treibgasse und Entengasse gelegen ist.

Im Innenraum gingen die Einbrecher Schmuckvitrinen an, zerstörten diese und ließen Schmuck in einem Wert von sicher einigen zehntausend Euro mitgehen. Streifen der Aschaffenburger Polizei waren zwar rasch vor Ort, dennoch fehlte von den Tätern beim Eintreffen der Ordnungshüter bereits jede Spur. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere tausend Euro.

Die Kripo Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Nachdem einige Schmuckstücke in der Herstallstraße in Richtung der Landingstraße aufgefunden werden konnten, dürfte dies auch die Fluchtrichtung der Täter gewesen sein.

Wer die Einbrecher auf ihrer Flucht gesehen hat, eventuell Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kripo Aschaffenburg zu melden.