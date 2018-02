Besuch einer Faschingsveranstaltung endet in Polizeigewahrsam

Als die beiden vom Sicherheitspersonal festgestellt wurden griff sich einer von diesen noch zwei Getränkeflaschen für das Veranstaltungspersonal, dann rannten sie davon. Kurz darauf konnte einer von beiden durch eine verständigte Polizeistreife unweit des Veranstaltungsgeländes aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Aufgrund seiner Aggressivität und der festgestellten Alkoholisierung wurde er letztendlich in Gewahrsam genommen und ausgenüchtert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Mömlingen, Lkrs. Miltenberg

Eingangstüre eines Miethauses eingetreten

Am 09.02.2018 wurde gegen 20:00 Uhr ein Zeuge des Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße 2a durch Geräusche im Bereich der Eingangstüre aufmerksam und konnte drei Jugendliche im geschätzten Alter von 13-15 Jahren dabei beobachten wie sie gegen die Hauseingangstüre spuckten und traten. Die Glasscheibe der Türe wurde dabei beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Jugendlichen rannten nach der Tat davon.

Es wird nach weiteren Zeugen für den Vorfall gesucht!

Niedernberg, Lkrs. Miltenberg

Nach Alkoholkonsum in tätliche Auseinandersetzung verstrickt

Nach dem offensichtlich übermäßigen Konsum hochprozentigen Alkohols kam ein 27 jähriger Mann aus Hessen am späten Abend des 09.02.2018 im Rahmen einer Veranstaltung der örtlichen Gastronomie derart in Rage, dass er erst einen weiteren Gast und im Anschluss noch einen Mitarbeiter des Gastronomiebetriebes ins Gesicht schlug. Hierbei wurden beide Personen verletzt und eine Brille ging zu Bruch. Der Täter konnte nach der Tat vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Elsenfeld, Lkrs. Miltenberg

Bedienteil einer Alarmanlage bei Reifenhändler entwendet

Gegen Mitternacht riss/hebelte ein bis dato unbekannter Täter das an der Fassade angebracht Bedienteil der Alarmanlage mit Gewalt aus der Verankerung. Ein Anwohner hörte daraufhin das Anschlagen der Alarmanlage und verständigte die Polizei. Er konnte noch eine Person davonrennen sehen, welche in einen Pkw stieg und davonfuhr. Da der Motor des Fahrzeuges noch vor dem Einsteigen des Täters gestartet wurde befand sich offensichtlich eine weitere Person darin. Es werden weitere Zeugen für den Vorfall gesucht. Der Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Wörth a.Main, Lkrs. Miltenberg

Einbruch ohne Beute

In der Zeit von ca. 17:45 Uhr bis 20:00 Uhr des 09.02.2018 brach zumindest ein unbekannter Täter in das Anwesen in der Kurzmainzer Straße ein während die Hausbewohner nicht anwesend waren. Er gelangte durch Aufhebeln der Terrassentüre in das Objekt und verursachte dabei einen Sachschaden in dreistelliger Höhe. Nach ersten Inaugenscheinnahme wurde aus unbekannten Gründen nichts entwendet. Eventuell wurde der Täter bei der Tatausführung gestört.

Wer hat im angegeben Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen (Personen, Fahrzeuge etc.) gemacht?

Großwallstadt, Lkrs. Miltenberg

Einbrecher entwendet Schmuck und Bargeld

Am 09.02.2018 gelangte ein bis dato unbekannter Täter in der Zeit von 14:30 bis 15:15 Uhr, vermutlich über die ins Schloss gezogene Haustüre, in das Anwesen in der Quellenstraße. Der oder die Täter entwendete(n) Schmuck und Bargeld in dreistelliger Höhe und konnte das Gebäude wieder unentdeckt verlassen.

Wer hat im angegeben Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen (Personen, Fahrzeuge etc.) gemacht?

Obernburg a.Main, Lkrs. Miltenberg

Lkw verliert Eisplatte und beschädigt Pkw

Bereits am 05.02.2018 befuhr gegen 09:30 Uhr ein 7,5t Lkw DAF die B469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg bei km 1,8 (Höhe Obernburg a.Main). Ein überholender Pkw Chrysler wurde in der Folge von einer herunterfallenden Eisplatte an der Stoßstange beschädigt.

Es werden Zeugen für den Unfallhergang gesucht!