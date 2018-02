Zwei Hunde bissen zu - Ermittlung wegen Körperverletzung

Röllbach und Leidersbach OT Volkersbrunn, Lkr. Miltenberg - Gleich zweimal kam es am Mittwoch zu Sachverhalten, bei denen es zu Hundebissen kam. Gegen 08:00 Uhr, gerieten drei Hunde in der Hauptstraße in Röllbach aneinander. Im Getümmel wurde eine 63-jährige durch einen Biss leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Auch in Volkersbrunn wurde am Vormittag des Mittwoch eine Frau in den Arm gebissen, nachdem sie ihren Hund hochhob, um in vor einem anstürmenden Hund zu schützen.

In beiden Fällen haben Diensthundeführer die Sachbearbeitung übernommen und ermitteln unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Bei Kontrolle etwas Marihuana mitgeführt

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Zunächst versuchte am Mittwoch, gegen 19:15 Uhr, ein 15-jähriger einer Kontrolle am Bahnhof durch Flucht zu entgegen. Er konnte jedoch eingeholt werden. Der Grund für sein Verhalten war dann wohl ein kleines Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana, welches er auf seinem Weg „verloren“ hatte. Den jungen Mann, der anschließend auf der Dienststelle seinen Eltern übergeben wurde, erwartet jetzt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg