Katze überfahren und das verletzte Tier zurück gelassen

Eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz erwartet den noch unbekannten Fahrer eines Pkws, der am vergangenen Freitag, gegen 22:50 Uhr, in der Rosenstraße eine Katze überfuhr und das schwer verletzte Tier zurück ließ. Durch die Besitzerin der Katze wurde Anzeige nach dem Tierschutzgesetz erstattet. Sie berichtete, dass der Fahrer eines unbekannten Pkws vom Fahrbahnrand anfuhr und die Katze überfuhr.

Geringe Menge Haschisch bei Personenkontrolle gefunden

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Als er am Dienstag, gegen 20:00 Uhr, am Bahnhof von zwei Zivilbeamten angesprochen wurde und kontrolliert werden sollte, versuchte ein 18-jähriger einen kleinen Haschischbrocken verschwinden zu lassen. Dies geschah jedoch nicht, ohne dass die Polizeibeamten das bemerkten. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige.

Straßenlampe beschädigt

Klingenberg a.Main OT Trennfurt, Lkr. Miltenberg - Vermutlich über das vergangene Wochenende wurde in der Alexander-Wiegand-Straße eine Straßenlampe an der Bushaltestelle angefahren und beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro.

Geparkten Pkw angefahren

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg - Etwa gegen 07:00 Uhr, wurde am Dienstag ein im Seeweg geparkter, schwarzer Mercedes, angefahren. Ein Zeuge beobachtete, wie der unbekannte Fahrer eines hellen BMWs gegen den Mercedes fuhr und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von gut 1.500 Euro.

Lkw kommt ins Bankett

Mömlingen, LKr. Miltenberg - Aus Unachtsamkeit kam am Dienstag, gegen 09:45 Uhr, der Fahrer eines Sattelzuges auf der Strecke zwischen Breuberg und Mömlingen ins Bankett.

Durch das Gewicht des Lkw sank das Bankett ab und das Fahrzeug geriet in den angrenzenden Acker. Durch einen Abschleppdienst musste das Gespann geborgen werden, weshalb die Bundesstraße 426 kurzfristig gesperrt werden musst. Es entstand nur geringer Schaden.