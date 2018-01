Lastwagen-Fahrer mit Laser geblendet

Zu diesem Zeitpunkt befuhr der Mann die Wilhelmstraße in Klingenberg a.Main. Durch den Laserstrahl erlitt der Mann Einschränkungen in seiner Sehfähigkeit und begab sich eigenständig zum Arzt. Durch die eingesetzte Streife konnten keine Feststellungen auf den möglichen Verursacher gemacht werden.

Auto verkratzt und mit Flüssigkeit beschmutzt

Sulzbach a.Main, Lkr. Miltenberg Im Zeitraum von Samstag bis Montag wurde in Sulzbach ein geparktes Auto beschädigt. Das Fahrzeug, ein Hyundai, war in der Straße „Ober der Steinhohle“ abgestellt und wurde ringsherum mittels eines spitzen Gegenstandes verkratzt. Zudem leerte der bislang unbekannte Täter eine Flüssigkeit über die Motorhaube des Fahrzeugs. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Die Polizeiinspektion Obernburg a.Main hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise werden unter 06022/629-0 entgegen genommen.

Fahrbaren Untersatz für Heimweg gesucht? - Zwei Fahrräder entwendet

Niedernberg, Lkr. Miltenberg In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten bislang Unbekannte zwei Fahrräder in Niedernberg. Die silbernen Räder der Marke Herkules waren in einer Garage in der Römerstraße abgestellt. Am Samstagabend fand in der nahe gelegenen Hans-Hermann-Halle der „Schlofouzuchball“ statt. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Räder für einen schnelleren Heimweg benutzt wurden. Auffällig an den beiden Trekkingrädern ist, dass jeweils ein Heckkindersitz montiert ist. Hinweise zum Verbleib der beiden Räder nimmt die Polizei Obernburg entgegen, 06022/629-0.

Geldbörse entwendet

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg Am frühen Samstagabend kam eine 25-jährige Dame mit dem Zug am Bahnhof Elsenfeld an. Bei Verlassen des Bahnhofbereichs bemerkte Sie, dass jemand an ihre Handtasche griff. Als die Dame in ihre Handtasche schaute stellte Sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Im Geldbeutel befanden sich neben Bargeld auch diverse Karten der Geschädigten. Die Dame konnte keine Angaben zum Täter machen, Hinweise nimmt die Polizei Obernburg entgegen.

