Zeugen für Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Dadurch erweckte der 18-jährige Fahrer bei anderen Verkehrsteilnehmern den Eindruck einer Einsatzfahrt und bekam entsprechend „freie Fahrt“ eingeräumt. Wie sich jedoch herausstellte handelte es sich um hier nicht um einen freiwilligen, ehrenamtlichen Helfer auf dem Weg zum oder im Einsatz, sondern um eine „Privatfahrt“. Zeugen oder Geschädigte, die vom Fahrverhalten des Fahrers am Sonntag, gegen 19:40 Uhr, betroffen waren oder Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 in Verbindung zu setzen.

Betäubungsmittel bei Personenkontrollen aufgefunden

Wörth a.Main, Lkr. Miltenberg

Zwei jungen Männer im Alter von 25 und 31 Jahren wurden am Sonntag gegen 23:45 Uhr in der Luxburgstraße kontrolliert. Bei Beiden konnte eine Kleinmenge Marihuana sichergestellt werden. Gegen sie wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Mömlingen, Lkr. Miltenberg

Zuvor war gegen 20:00 Uhr, bereits im Pflaumheimer Gässchen ein 15-jähriger festgestellt worden. Auch dieser hatte etwas Marihuana bei sich und sieht nun ebenfalls einer Anzeige entgegen.

Einbruch in Werkstatt

Eschau OT Sommerau, Lkr. Miltenberg

Zu einem Einbruch in eine Werkstatt kam es zwischen Samstag, 12:30 Uhr und Sonntag, 13:50 Uhr, in der Elsavastraße. Der Unbekannte brach die Bürotür gewaltsam auf und entwendete aus einem Kaffeeautomaten das Kleingeld. Nachdem er noch etwas Tabak und Rauchutensilien an sich genommen hatte, verließ der Täter die Werkstatt wieder. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Unfallflucht

Hausen, Lkr. Miltenberg

Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen Samstag, 18:30 und Sonntag, 10:30 Uhr. Ein zunächst unbekannter Autofahrer hatte den Außenspiegel eines in der Hauptstraße geparkten Audis abgefahren und sich von der Unfallstelle entfernt. Mittels aufgefundener Teile konnte der Sachbearbeiter noch kurz nach der Unfallaufnahme den Fahrzeugtyp des Unfallverursachers rausfinden und auch recht zügig das Fahrzeug, einen Mazda, finden. Eine 23-jährige konnte als Fahrerin ermittelt werden und sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

vd/Polizei Obernburg