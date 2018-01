Betrunkener Patient versucht Medikamente in Klinik zu klauen - rechtsradikale Äußerungen bei der Polizei

Dort versuchte er in der Notaufnahme verschreibungspflichtige Medikamente zu entwenden, wurde aber dabei ertappt. Er gab bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei zudem rechtsradikale, verfassungsfeindliche Äußerungen von sich.

Randalierende Personengruppe

Niedernberg, Lkr. Miltenberg

Am 27.01.18, gegen 23.15 Uhr, beobachtete ein Zeuge eine Gruppe von jungen Männern, die am Ende der Mainstraße unter anderem Verkehrswarnbake beschädigte. Die randalierende Gruppe floh in Richtung Ortsgebiet Niedernberg und konnte nicht mehr durch eine Polizeistreife festgestellt werden. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Parkplatzschranken angefahren und geflüchtet

Klingenberg und Erlenbach, Lkr. Miltenberg

Am 27.01.18 wurde in Erlenbach im Laufe des Vormittags am Personal- und Besucherparkplatz des dortigen Krankenhauses die Schrankenanlage, die die Zufahrt regelt, angefahren. Der gleiche Sachverhalt trug sich am gleichen Tag in der Wilhelmstraße in Klingenberg, gegen 20:00 Uhr, an einem dortigen Parkplatz zu. Auch dort wurde die Schranke durch einen unbekannten Fahrzeugführer angefahren, der sich dann entfernte, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Betäubungsmittel bei Personenkontrolle aufgefunden

Erlenbach, Lkr. Miltenberg

Am 27.01.18, gegen 12:00 Uhr, wurde bei einer Personenkontrolle bei einem 17jährigen Großheubacher am Bahnhofsplatz eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.