44-Jährige deckt sich heimlich mit Kosmetik ein

Die 44-Jährige hatte in dem Drogeriemarkt in der Straße "Pfützenäcker" diverse kosmetische Erzeugnisse aus den Verpackungen entnommen und in der Bekleidung versteckt. Mit einigen anderen Produkten stellte sie sich dann an der Kasse an und zahlte ihren Einkauf. Dank des aufmerksamen Personals, welches den Diebstahl zuvor beobachtet hatte, misslang der Diebstahl. Die Ladendiebin wurde einer Polizeistreife zugeführt, die den Sachverhalt zur Anzeige brachte.

Betäubungsmittelkonsument ertappt

Elsenfeld. Im Rahmen einer Personenüberprüfung am Elsenfelder Bahnhof haben Beamte der PI Obernburg einen jungen Mann ertappt, der Betäubungsmittel mit sich führte. Der Betäubungsmittelkonsument hielt sich in einer Gruppe amtsbekannter Jugendlicher auf, die sich des Öfteren im Bahnhofsbereich aufhält. Nachdem die Beamten eine geringe Menge Haschisch sichergestellt hatten, musste der Drogensünder die Beamten zum Revier begleiten. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

